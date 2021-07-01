Закон про олігархів: чи буде "спам" поправок до другого читання

У фракції "Слуга народу" очікують, що законопроект про олігархів приймуть у першому читанні. У монобільшості визнають ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту.

Один зі співрозмовників видання зі "Слуги народу" повідомив, що є формат спецпроцедури.

"Хоча була джентльменська угода між керівниками фракцій, що вона буде застосовуватися тільки один раз. Але знову ж таки, якщо буде неадекватна кількість поправок, то треба буде про це подумати", - сказало джерело.

Інший співрозмовник РБК-Україна спрогнозував, що багато поправок буде від фракцій ОПЗЖ і "Батьківщина". У СН розраховують на те, що зривати прийняття законопроекту про олігархів може бути невигідно з публічної точки зору - авторів сотень і тисяч поправок будуть звинувачувати в лобіюванні олігархічних інтересів.