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Закон про олігархів: чи буде "спам" поправок до другого читання

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Київ, Четвер 01 липня 2021 12:05
Закон про олігархів: чи буде "спам" поправок до другого читання Фото: чи буде "спам" поправок до другого читання законопроекту про олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

У фракції "Слуга народу" очікують, що законопроект про олігархів приймуть у першому читанні. У монобільшості визнають ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів".

Один зі співрозмовників видання зі "Слуги народу" повідомив, що є формат спецпроцедури.

"Хоча була джентльменська угода між керівниками фракцій, що вона буде застосовуватися тільки один раз. Але знову ж таки, якщо буде неадекватна кількість поправок, то треба буде про це подумати", - сказало джерело.

Інший співрозмовник РБК-Україна спрогнозував, що багато поправок буде від фракцій ОПЗЖ і "Батьківщина". У СН розраховують на те, що зривати прийняття законопроекту про олігархів може бути невигідно з публічної точки зору - авторів сотень і тисяч поправок будуть звинувачувати в лобіюванні олігархічних інтересів.

Нагадаємо, фракції Ради озвучили свою думку з приводу законопроекту про олігархів.

Зазначимо, Верховна рада України збирається на позачергове засідання о 16:00. Нардепи розглянуть законопроект про олігархів.

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