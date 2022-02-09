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Закон об олигархах будет иметь последствия для свободы слова, - Рудык

Автор: Наталия Гурковская

Закон об олигархах будет иметь серьезные последствия для свободы слова в Украине и позволит власти установить контроль над независимыми СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог лидера партии "Голос" Киры Рудык для Atlantic Council.

"Аспекты закона, касающиеся собственности на СМИ, имеют серьезные последствия для свободы слова. После того, как закон вступит в силу в мае 2022 года, он потенциально позволит власти затыкать рот украинским СМИ", - считает Рудык.

Отмечается, что закон про олигархов является еще одним свидетельством консолидации власти, которая угрожает подорвать политическую конкуренцию.

По ее мнению, уже есть тревожные признаки нежелательного вмешательства власти в работу СМИ.

"Хотя усилия по борьбе с российской дезинформацией признаны как в Украине, так и международным сообществом как необходимые, также были попытки преследовать отдельных журналистов после критики власти. Вызывают также удивление и уголовные дела против ряда телеканалов", - добавляет Рудык.

Напомним, в сентябре 2021 года парламент принял президентский закон об олигархах. Он был подписан спустя 2 месяца, в ноябре.

Закон косвенно запрещает гражданам с активами свыше определенный суммы владеть СМИ. В противном случае эти граждане будут подвержены ряду ограничений. Решение о назначении того или иного лица олигархом принимает СНБО.

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Кира Рудик