Закон про олігархів матиме наслідки для свободи слова, - Рудик

"Аспекти закону, що стосуються власності на ЗМІ, мають серйозні наслідки для свободи слова. Після того, як закон набуде чинності у травні 2022 року, він потенційно дозволить владі затикати рота українським ЗМІ", - вважає Рудик.

Зазначається, що закон про олігархів є ще одним свідченням консолідації влади, яка загрожує підірвати політичну конкуренцію.

На її думку, вже є тривожні ознаки небажаного втручання влади у роботу ЗМІ.

"Хоча зусилля щодо боротьби з російською дезінформацією визнані як в Україні, так і міжнародною спільнотою як необхідні, також були спроби переслідувати окремих журналістів після критики влади. Викликають також здивування та кримінальні справи проти низки телеканалів", - додає Рудик.