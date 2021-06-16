Закон о Нацраде по телерадиовещанию и авиационные правила: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать законопроект о независимости Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Также нардепы рассмотрят закон о введении авиационных правил.
Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Парламентарии во втором чтении рассмотрят законопроекты о:
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о:
Напомним, закон Зеленского о "суде в смартфоне" сегодня вступил в силу.
Отметим, в Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.