UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Закон о Нацраде по телерадиовещанию и авиационные правила: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать законопроект о независимости Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Также нардепы рассмотрят закон о введении авиационных правил.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Парламентарии во втором чтении рассмотрят законопроекты о:

  • независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию (4107);
  • увеличении расходов на местные и апелляционные суды (5304);
  • платежных услугах (4364) и другом.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о:

  • разработке, принятии и введении авиационных правил (3683);
  • переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость (5248);
  • обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной сфере (3356-д);
  • страховании (5315);
  • особенности предоставления электронных публичных услуг и другом (5495).

Напомним, закон Зеленского о "суде в смартфоне" сегодня вступил в силу.

Отметим, в Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НацрадаВерховная Рада