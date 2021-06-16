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Закон о Нацраде по телерадиовещанию и авиационные правила: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 16 июня 2021 09:01
Закон о Нацраде по телерадиовещанию и авиационные правила: что сегодня рассмотрит Рада Фото: что сегодня рассмотрит Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать законопроект о независимости Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Также нардепы рассмотрят закон о введении авиационных правил.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Парламентарии во втором чтении рассмотрят законопроекты о:

  • независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию (4107);
  • увеличении расходов на местные и апелляционные суды (5304);
  • платежных услугах (4364) и другом.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о:

  • разработке, принятии и введении авиационных правил (3683);
  • переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость (5248);
  • обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной сфере (3356-д);
  • страховании (5315);
  • особенности предоставления электронных публичных услуг и другом (5495).

Напомним, закон Зеленского о "суде в смартфоне" сегодня вступил в силу.

Отметим, в Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.

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