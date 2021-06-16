Закон о Нацраде по телерадиовещанию и авиационные правила: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: что сегодня рассмотрит Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать законопроект о независимости Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Также нардепы рассмотрят закон о введении авиационных правил.
Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Парламентарии во втором чтении рассмотрят законопроекты о:
- независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию (4107);
- увеличении расходов на местные и апелляционные суды (5304);
- платежных услугах (4364) и другом.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о:
- разработке, принятии и введении авиационных правил (3683);
- переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость (5248);
- обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной сфере (3356-д);
- страховании (5315);
- особенности предоставления электронных публичных услуг и другом (5495).
Напомним, закон Зеленского о "суде в смартфоне" сегодня вступил в силу.
Отметим, в Украине с сегодняшнего дня упростили процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.