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Закон про Нацраду з телерадіомовлення та авіаційні правила: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Середа 16 червня 2021 09:01
Закон про Нацраду з телерадіомовлення та авіаційні правила: що сьогодні розгляне Рада Фото: що сьогодні розгляне Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна Рада сьогодні продовжить розглядати законопроект про незалежність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Також нардепи розглянуть закон про введення авіаційних правил.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Парламентарі в другому читанні розглянуть законопроекти про:

  • незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення (4107);
  • збільшення витрат на місцеві та апеляційні суди (5304);
  • платіжні послуги (4364) та інші.

У першому читанні Рада розгляне законопроекти про:

  • розробку, прийняття та введення авіаційних правил (3683);
  • перехід прав на земельну ділянку разом із переходом прав на розташовану на ньому нерухомість (5248);
  • обов'язкове використання рідкого біопалива в транспортній сфері (3356-д);
  • страхування (5315);
  • особливості надання електронних публічних послуг та інші (5495).

Нагадаємо, закон Зеленського про "суд у смартфоні" сьогодні набрав чинності.

Зазначимо, в Україні відсьогодні спростили процедуру виплат COVID-компенсацій медичним працівникам.

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