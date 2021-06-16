Закон про Нацраду з телерадіомовлення та авіаційні правила: що сьогодні розгляне Рада
Фото: що сьогодні розгляне Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна Рада сьогодні продовжить розглядати законопроект про незалежність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Також нардепи розглянуть закон про введення авіаційних правил.
Парламентарі в другому читанні розглянуть законопроекти про:
- незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення (4107);
- збільшення витрат на місцеві та апеляційні суди (5304);
- платіжні послуги (4364) та інші.
У першому читанні Рада розгляне законопроекти про:
- розробку, прийняття та введення авіаційних правил (3683);
- перехід прав на земельну ділянку разом із переходом прав на розташовану на ньому нерухомість (5248);
- обов'язкове використання рідкого біопалива в транспортній сфері (3356-д);
- страхування (5315);
- особливості надання електронних публічних послуг та інші (5495).
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