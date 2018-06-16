Закон про національну безпеку стане планом співробітництва з країнами НАТО, - Порошенко

У Раді можуть проголосувати за закон про національну безпеку вже наступного тижня

Президент України Петро Порошенко заявив, що у Верховній раді можуть проголосувати за закон про національну безпеку вже наступного тижня. Про це йдеться на сайтi президента.

Порошенко зазначив, що закон про національну безпеку буде планом співробітництва України з країнами НАТО.

"І законом про національну безпеку ми продовжимо реформування сектору оборони і безпеки. В якій частині? Ми зробимо його більш прозорим, починаючи від фінансування і закінчуючи громадським контролем. Там буде ряд дуже важливих вимог", - повідомив Порошенко.

Президент сказав, що у нього є надія щодо того, що Верховна рада зможе винести документ на друге читання.

Відзначимо, раніше голова Ради Андрій Парубій повідомив, що Рада може прийняти закон про нацбезпеку 21 червня.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що законопроект про запуск антикорупційного суду розглянуть на наступному тижні.