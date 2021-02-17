Закон о "налоге на Google": в СН рассказали, на какие услуги распространяется

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, на какие услуги распространяется закон о "налоге на Google" . Парламент одобрил его за основу.

"Облагаться налогом будут международные компании, поставляющие услуги в Украине. В то же время для украинских пользователей этих услуг - никаких налогов не будет. То есть поиск в Google или пользования сетями будет, как и раньше, бесплатным", - говорится в сообщении.

Согласно ему, будут облагать следующие услуги:

По словам главы комитета, международные компании вроде Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине, как и отечественные компании.

Напомним, сегодня Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект парламентарии планировали рассмотреть еще в конце января.