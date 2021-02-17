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Закон про "податок на Google": у СН розповіли, на які послуги розповсюджується

Автор: Юлія Струк

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга Народу" Данило Гетманцев розповів, на які послуги розповсюджується закон про "податок на Google". Парламент схвалив його за основу.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За словами глави комітету, міжнародні компанії на кшталт Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні, як і вітчизняні компанії.

Законопроект №4184 покликаний збільшити надходження до бюджету.

Згідно з ним, будуть оподатковувати наступні послуги:

  • постачання зображень або текстів, в тому числі фотографій, електронних книжок та журналів;
  • постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор, включаючи постачання послуг з участі в них;
  • надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів;
  • надання у користування хмарних технологій для розміщення даних;
  • постачання (передача прав на використання) програмного забезпечення та оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення і електронного обладнання;
  • надання рекламних послуг в мережі інтернет, мобільних додатках та в інших електронних ресурсах.

"Оподатковуватись будуть міжнародні компанії, які постачають послуги в Україну. Водночас для українських користувачів цих послуг - жодних податків не буде. Тобто пошук у Google чи користування соцмережами буде, як і раніше, безкоштовним", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажу електронних послуг.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект парламентарії планували розглянути ще в кінці січня.

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