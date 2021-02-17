Закон про "податок на Google": у СН розповіли, на які послуги розповсюджується

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від фракції "Слуга Народу" Данило Гетманцев розповів, на які послуги розповсюджується закон про "податок на Google" . Парламент схвалив його за основу.

"Оподатковуватись будуть міжнародні компанії, які постачають послуги в Україну. Водночас для українських користувачів цих послуг - жодних податків не буде. Тобто пошук у Google чи користування соцмережами буде, як і раніше, безкоштовним", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, будуть оподатковувати наступні послуги:

За словами глави комітету, міжнародні компанії на кшталт Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні, як і вітчизняні компанії.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажу електронних послуг.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект парламентарії планували розглянути ще в кінці січня.