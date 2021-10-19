Закон о НАБУ привели в соответствие с Конституцией: директора будет назначать Кабмин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пленарное заседание.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. А также полномочия Кабинета министров относительно назначения директора бюро и его увольнения при наличии законных оснований.

Закон определяет, что конкурс на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть членов - по три от Кабмина и международных экспертов.

Также устраняется правовая неопределенность статуса Артема Сытника как директора НАБУ, которая возникла после решения Конституционного суда. Он продолжит занимать должность по момента назначения директора по новой процедуре.