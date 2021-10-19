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В "СН" сообщили, когда должен начаться отбор нового директора НАБУ

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Киев, Вторник 19 октября 2021 12:00
В "СН" сообщили, когда должен начаться отбор нового директора НАБУ Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Полномочия директора НАБУ Артема Сытника заканчиваются 16 апреля следующего года. Но парламент еще даже не принял изменения в законодательство, которые позволили бы запустить конкурсный отбор нового главы ведомства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине".

Замглавы антикоррупционного комитета Рады Галина Янченко ("Слуга народа") надеется, что конкурс по избранию нового главы ведомства удастся провести до завершения полномочий Сытника.

"Как показывает практика, для проведения конкурса, если он проходит вовремя и конструктивно, 3-4 месяца вполне достаточно. Учитывая это, по моему мнению, нам действительно надо уже начинать подготовку к конкурсу, но если конкурс начнется не позднее января следующего года, то это будет нормально. Тогда удастся уложиться в очерченные сроки", - объяснила она.

Напомним, Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

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