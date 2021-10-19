В "СН" сообщили, когда должен начаться отбор нового директора НАБУ

Полномочия директора НАБУ Артема Сытника заканчиваются 16 апреля следующего года. Но парламент еще даже не принял изменения в законодательство, которые позволили бы запустить конкурсный отбор нового главы ведомства.

Замглавы антикоррупционного комитета Рады Галина Янченко ("Слуга народа") надеется, что конкурс по избранию нового главы ведомства удастся провести до завершения полномочий Сытника.

"Как показывает практика, для проведения конкурса, если он проходит вовремя и конструктивно, 3-4 месяца вполне достаточно. Учитывая это, по моему мнению, нам действительно надо уже начинать подготовку к конкурсу, но если конкурс начнется не позднее января следующего года, то это будет нормально. Тогда удастся уложиться в очерченные сроки", - объяснила она.