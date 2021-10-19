Закон про НАБУ привели у відповідність до Конституції: директора призначатиме Кабмін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. А також повноваження Кабінету міністрів щодо призначення директора бюро та його звільнення за наявності законних підстав.

Закон визначає, що конкурс на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість членів - по три від Кабміну і міжнародних експертів.

Також усувається правова невизначеність статусу Артема Ситника як директора НАБУ, яка виникла після рішення Конституційного суду. Він продовжить обіймати посаду за місцем призначення директора за новою процедурою.