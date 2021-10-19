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Закон о НАБУ привели в соответствие с Конституцией: директора будет назначать Кабмин

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Киев, Вторник 19 октября 2021 15:51
Закон о НАБУ привели в соответствие с Конституцией: директора будет назначать Кабмин Фото: Артем Сытник пока остается директором НАБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины передала Кабинету министров полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро. Законопроект №5459-1 во втором чтении поддержали 304 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пленарное заседание.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. А также полномочия Кабинета министров относительно назначения директора бюро и его увольнения при наличии законных оснований.

Закон определяет, что конкурс на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть членов - по три от Кабмина и международных экспертов.

Также устраняется правовая неопределенность статуса Артема Сытника как директора НАБУ, которая возникла после решения Конституционного суда. Он продолжит занимать должность по момента назначения директора по новой процедуре.

Напомним, ранее сообщалось, что полномочия директора НАБУ Артема Сытника заканчиваются 16 апреля 2022 года.

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