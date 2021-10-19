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Закон про НАБУ привели у відповідність до Конституції: директора призначатиме Кабмін

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:51
Закон про НАБУ привели у відповідність до Конституції: директора призначатиме Кабмін Фото: Артем Ситник поки залишається директором НАБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України передала Кабінету міністрів повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро. Законопроект №5459-1 у другому читанні підтримали 304 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. А також повноваження Кабінету міністрів щодо призначення директора бюро та його звільнення за наявності законних підстав.

Закон визначає, що конкурс на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість членів - по три від Кабміну і міжнародних експертів.

Також усувається правова невизначеність статусу Артема Ситника як директора НАБУ, яка виникла після рішення Конституційного суду. Він продовжить обіймати посаду за місцем призначення директора за новою процедурою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року.

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