Закон про НАБУ і САП: Безсмертний попередив про ризики для євроінтеграції України

Західні партнери негативно відреагували на події в антикорупційній сфері України, наголосивши, що це може ускладнити шлях до ЄС.Тому Україні треба якнайшвидше завершити ключові реформи - від прокуратури до визначення статусу НАБУ і САП.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

"Реакція союзників має декілька чітко визначених параметрів. Перше - це констатація, що це відбулося. Друге - це оцінка. Чітко сказано, що це матиме негативні наслідки на шляху до вступу України до ЄС", - зазначив він.

За словами Безсмертного, у ЄС уже ведуться технічні дискусії щодо переговорних кластерів для України, попри офіційне заперечення Угорщини. Він також нагадав про заяви окремих європейських лідерів щодо ситуації, зокрема міністра закордонних справ Франції Барно, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і нової очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас.

"Вони чітко говорять про те, що це невірний крок, що це крок, який несе шкоду", - наголосив експерт.

Він пояснив, що критика західних партнерів не стосуватиметься прямих поставок озброєння, але може торкнутися співпраці в інвестиційних та спільних виробничих проєктах.

"Давайте поставимо одразу за рамку допомогу зброєю, боєприпасами, системами ПРО, ППО, компонентами технічними і так далі. Тут речі, які сплановані, законтрактовані - це не тема, яка буде дискутуватися. Спільне виробництво, інвестиційні проєкти з Європейським Союзом - тут будуть дискусії", - заявив він.

На думку Безсмертного, Україна має терміново сформулювати системну відповідь, зокрема у формі плану завершення реформ у сфері прокуратури та антикорупційних органів.

"Треба завершувати реформування Генеральної прокуратури. І чітко визначити її місце - де вона має бути. В системі виконавчої влади чи в системі судів? Друге - треба визначити роль САПу, НАБУ, НАЗК. Чому там проблема? І про це говорили, коли починався цей процес", - зазначив він.

Також, за словами дипломата, корінь кризи - у відсутності чіткої моделі політичної системи.

"Ми задамося питанням: а в принципі в Україні яка політична система, а чи є вона як така? Чи є те, що зазначено в Конституції як основа політичної системи - багатопартійність? І ми упремося в те, що на даний час, на жаль, так склалося, що в Україні зруйнована політична система як така", - підкреслив Безсмертний.

Він закликав до глибоких змін, що можуть стати точкою перезапуску української державності.

"Щоб так глибоко відповісти на це питання, мова йде про необхідність перезаснування держави. І це дуже серйозна річ, де має говоритися мова про модель держави", - підсумував історик.