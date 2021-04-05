Закон о местном референдуме должны зарегистрировать в Раде в апреле, - Стефанчук

До 11 апреля включительно законопроект о местном референдуме находится на публичном обсуждении. Далее проект закона будет доработан по результатам всеукраинского обсуждения и зарегистрирован в Верховной раде.

Также планируется направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию с целью получения заключения, которое надо будет анализировать и имплементировать в текст проекта.

"Планом законопроектной работы Верховной рады на 2021 год определено, что законопроект о местном референдуме должен быть зарегистрирован в апреле. Надеюсь, что эти сроки будут соблюдены. Однако мы заботимся о качестве, а не о скорости принятия", - отметил Стефанчук.

По его словам, законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.