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Закон о местном референдуме должны зарегистрировать в Раде в апреле, - Стефанчук

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. Сейчас документ находится на публичном обсуждении.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

До 11 апреля включительно законопроект о местном референдуме находится на публичном обсуждении. Далее проект закона будет доработан по результатам всеукраинского обсуждения и зарегистрирован в Верховной раде.

Также планируется направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию с целью получения заключения, которое надо будет анализировать и имплементировать в текст проекта.

"Планом законопроектной работы Верховной рады на 2021 год определено, что законопроект о местном референдуме должен быть зарегистрирован в апреле. Надеюсь, что эти сроки будут соблюдены. Однако мы заботимся о качестве, а не о скорости принятия", - отметил Стефанчук.

По его словам, законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады заявил, что парламент не будет спешить с принятием закона о местном референдуме.

Как писало РБК-Украина, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов и поручил ВР принять соответствующий закон.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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