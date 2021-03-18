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В закон о коллаборантах внесут правки: что планируют изменить

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Закон о коллаборантах планируют изменить, уточнить некоторые формулировки. В частности, уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и более четко разграничить "госизмену" и "коллаборационизм".

Об этом заявил нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм".

По его словам, некоторые формулировки могут быть слишком широки, и могут необоснованно зацепить не тех людей.

"Вероятно, еще на уровне рассмотрения в комитете будут внесены правки, но скорее всего, уже между первым и вторым чтениями", - сказал он.

Вениславский считает, что, все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понять, что за эти действия наступит ответственность.

"При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись, врачи, учителя переживать не должны", - отметил нардеп, добавив, что речь не идет о пропаганде в духе "украинцы - враги, русские - герои".

Это уже как раз будет классифицироваться как коллаборационизм, хотя такие юридические нюансы также нужно уточнить, отметил он.

Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

Отметим, правозащитница оценила риски закона о коллаборантах.

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