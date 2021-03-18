В закон о коллаборантах внесут правки: что планируют изменить

Закон о коллаборантах планируют изменить, уточнить некоторые формулировки. В частности, уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и более четко разграничить "госизмену" и "коллаборационизм".
Об этом заявил нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм".
По его словам, некоторые формулировки могут быть слишком широки, и могут необоснованно зацепить не тех людей.
"Вероятно, еще на уровне рассмотрения в комитете будут внесены правки, но скорее всего, уже между первым и вторым чтениями", - сказал он.
Вениславский считает, что, все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понять, что за эти действия наступит ответственность.
"При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись, врачи, учителя переживать не должны", - отметил нардеп, добавив, что речь не идет о пропаганде в духе "украинцы - враги, русские - герои".
Это уже как раз будет классифицироваться как коллаборационизм, хотя такие юридические нюансы также нужно уточнить, отметил он.
Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.
Отметим, правозащитница оценила риски закона о коллаборантах.