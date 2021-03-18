У закон про колаборантів внесуть правки: що планують змінити

За його словами, деякі формулювання можуть бути занадто широкі, і можуть необгрунтовано зачепити не тих людей.

"Мабуть, ще на рівні розгляду в комітеті будуть внесені правки, але швидше за все, вже між першим та другим читаннями", - сказав він.

Веніславський вважає, що всі, хто співпрацює з окупантами, повинні зрозуміти, що за ці дії наступить відповідальність.

"При цьому ми повинні дати посил простим людям, щоб вони не боялися, лікарі, вчителі переживати не повинні", - зазначив нардеп, додавши, що мова не йде про пропаганду в дусі "українці - вороги, російські - герої".

Це вже буде класифікуватися як колабораціонізм, хоча такі юридичні нюанси також потрібно уточнити, зазначив він.