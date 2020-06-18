Закон об игорном бизнесе: в Раде назвали сроки принятия

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде ожидают, что рассмотрение не растянется на несколько дней

Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении уже в эту пятницу, 19 июня. При этом нардепы ожидают, что разбирательство не растянется на несколько дней.

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Возможно, можем рассмотреть законопроект завтра", - сказала нардеп.

В свою очередь глава комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Данила Гетманцев добавил, что в пятницу есть планы зайти в рассмотрение вопроса.

"Должны зайти в вопрос. Успеем ли рассмотреть (в пятницу - ред.), не знаю", - сказал парламентарий.

В среду глава комитета также пояснил, что в закон подано 3500 поправок, но это не означает, что рассмотрение затянется на несколько дней. Более того, парламентарий допускал, что рассмотрение поправок в зале может занять всего один день. Позже стало известно, что рассмотрение законопроекта отложили.

"Там не так уж много поправок тех, которые будут требовать проголосовать... Я думаю, что за день мы можем его рассмотреть, может и за меньше. 3500 поправок, но есть такие поправки, которые дублируются, есть поправки, на которых не будут настаивать авторы. Ведь в процессе работы над законопроектом были найдены компромиссные варианты формулировки определенных норм", - сказал Гетманцев в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее глава финкомитета не исключал переноса рассмотрения этого закона из-за ожидания решения НАПК.

Так, НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта об игорном бизнесе и пришло к выводу, что законопроект содержит ряд коррупционных рисков.

Как писало РБК-Украина, фракция "Слуга народа" провела заседание, в ходе которого рассмотрела закон об игорном бизнесе.

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Автор: Анастасия Светлевская