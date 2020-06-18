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Закон про гральний бізнес: у Раді назвали строки ухвалення

Новини » Політика     18.06.2020 - 16:30
Закон про гральний бізнес: у Раді назвали строки ухвалення
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді очікують, що розгляд не розтягнеться на кілька днів

Верховна рада може приступити до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні вже у цю п’ятницю, 19 червня. При цьому нардепи очікують, що розгляд не розтягнеться на кілька днів.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Можливо, можемо розглянути законопроект завтра", - сказала нардеп.

Своєю чергою глава комітету з питань фінансової та податкової політики Данило Гетманцев додав, що в п’ятницю є плани зайти в розгляд питання.

"Маємо зайти в питання. Чи встигнемо розглянути (у п'ятницю, - ред.), не знаю", - сказав парламентар.

У середу глава комітету також пояснив, що в закон подано 3500 поправок, але це не означає, що розгляд затягнеться на кілька днів. Більш того, парламентарій допускав, що розгляд поправок у залі може зайняти всього один день. Пізніше стало відомо, що розгляд законопроекту відклали.

"Там не так уже й багато поправок тих, які будуть вимагати проголосувати... Я думаю, що за день ми можемо його розглянути, може й за менше. 3 500 поправок, але є такі поправки, які дублюються, є поправки, на яких не будуть наполягати автори. Адже в процесі роботи над законопроектом були знайдені компромісні варіанти щодо формулювання певних норм", - сказав Гетманцев у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше глава фінкомітету не виключав перенесення розгляду цього закону через очікування на рішення НАЗК.

Так, НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту про гральний бізнес та дійшло висновку, що законопроект містить ряд корупційних ризиків.

Як писало РБК-Україна, фракція "Слуга народу" провела засідання, у ході якого розглянула закон про гральний бізнес.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна Радаигорный бизнесЄвгенія Кравчук
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