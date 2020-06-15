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"Слуга народа" сегодня проведет заседание фракции: что рассмотрят

Новости » Политика     15.06.2020 - 13:45
"Слуга народа" сегодня проведет заседание фракции: что рассмотрят
Фото: Елена Мошенец (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция также рассмотрит доработанную программу деятельности Кабмина

Парламентская фракция "Слуга народа" в понедельник проведет заседание вечером. На нем планируется рассмотреть несколько законопроектов и доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Об этом заявила народный депутат от СН Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас сегодня фракция вечером. И среди этих вопросов будет также программа деятельности правительства. Я думаю, что сегодня вечером мы поймем, какие настроения у депутатов, и как каждый из комитетов оценивает результат той работы, который был наработан (Кабмином - ред.) вместе с парламентом", - отметила парламентарий.

По ее словам, на фракции рассмотрят и несколько закопроектов.

"Также будем говорить и о законе о народовластии, и об азартных играх, думаю, будем обсуждать", - сказала депутат.

Напомним, правительство сегодня опубликовал доработанную программу своей деятельности: в новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 18 июня рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины референдумфракцияСлуга народа
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