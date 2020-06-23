Закон об игорном бизнесе могут рассмотреть на следующей неделе

Верховная рада может рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса на следующей пленарной неделе. Законопроект уже подготовлен ко второму чтению.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"В законопроекте много поправок и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил он.

Он также добавил, что на следующей неделе также планируется рассмотреть законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Ранее сообщалось, что Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении 19 июня.

Кроме того, НАЗК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта об игорном бизнесе.