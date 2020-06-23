Закон про гральний бізнес можуть розглянути наступного тижня

Верховна рада може розглянути законопроект про легалізацію грального бізнесу на наступному пленарному тижні. Законопроект вже підготовлений до другого читання.

Про це заявив глава Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У законопроекті багато поправок і на рівні комітету узгоджувалися позиції, в тому числі, на чому будуть наполягати, на чому, можливо, не будуть наполягати колеги", - зазначив він.

Він також додав, що на наступному тижні також планується розглянути законопроекти, пов'язані з соціальної і медичної сфер, а також економікою.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада може приступити до розгляду законопроекту про гральний бізнес в другому читанні 19 червня.

Крім того, НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту про гральний бізнес.