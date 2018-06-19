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Парламент планирует разрешить местным радам образовывать фонды финподдержки кинематографии

НовостиПолитика    19.06.2018 - 12:16
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Планируется разрешить местным властям в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №8251 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

"Целью законопроекта является введение правовых основ деятельности кинокомисий и согласование ряда других вопросов, связанных с принятым в 2017 году законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", - отмечается в пояснительной записке.

Так, проектом предусматривается установить, что кинокомиссии могут работать при органах местного самоуправления с целью предоставления субъектам кинематографии квалифицированной организационной, консультационной и другой помощи.

Планируется разрешить местным органам в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе и позволить местным радам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии.

Кроме того, предлагается создать систему стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины, в том числе за счет покрытия субъектам кинематографии расходов, осуществленных в пользу таких киностудий.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №6738 "О внесении изменений в закон "О культуре" (относительно определения понятия "креативные индустрии").

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, кинематограф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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