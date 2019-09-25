Закон про держслужбу за контрактом набув чинності

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Однак деякі положення документа набудуть чинності пізніше

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом, у середу, 25 вересня, набув чинності. Вчора закон опублікували у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування. Однак ряд положень (абзаци четвертий та п'ятий підпункту 1, підпункту 39 пункту 6) і положення закону щодо контракту про проходження державної служби набувають чинності з 1 січня 2020 року.

Відзначимо, законом буде спрощений порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Очікується, що набуття документом чинності зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади, яким вводиться держслужба за контрактом, у державних службовців зміниться структура оплати праці.

Як писало РБК-Україна, 23 вересня проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 23 вересня закон передали на підпис президенту після підписання проекту спікером ВР Дмитром Разумковим.

Парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв. А 10 вересня ВР прийняла документ за основу в першому читанні, за нього проголосували 273 парламентарія.

При цьому комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.