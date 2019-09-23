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Закон про держслужбу за контрактом передали на підпис Зеленському

Новини » Політика    23.09.2019 - 17:43
Закон про держслужбу за контрактом передали на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону вже підписав спікер парламенту Разумков

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект раніше вже схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Закон про держслужбу за контрактом передали на підпис Зеленському

Відзначимо, законом буде спрощено порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Очікується, що прийняття законопроекту зможе підвищити відповідальність держслужбовців за досягнення результатів їх діяльності.

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня ВР схвалила за основу в першому читанні даний проект закону. Тоді за документ проголосували 273 парламентарія.

Додамо також, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому.

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Новини України Володимир Зеленськийгосслужба
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