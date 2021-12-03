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Закон о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах, - Арахамия

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:15
Закон о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Закон о двойном гражданстве, который намерены принять в Украине, не позволит голосовать в двух странах. Человек должен будет определиться с центром жизненных интересов и голосовать только в одной стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

По его словам, в законе о двойном гражданстве есть несколько предохранителей. Первый заключается в том, что люди, которые имеют российский паспорт, не могут претендовать на украинский.

"Второй - человек должен определиться. Например, гражданин США или Канады при получении украинского паспорта должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, то у него будет украинский паспорт, но не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат. Не может человек голосовать в двух странах, так не работает. Там есть так называемый "принцип оседлости". Если центр его жизненных интересов тут, он голосует тут, если там - то за власть там", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в мире 65 млн украинцев, и пообещал, что диаспора сможет получить украинские паспорта.

Подробнее читайте в материале "Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве: что планируется".

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Давид Арахамия
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