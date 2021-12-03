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Закон про подвійне громадянство не дозволить голосувати в двох країнах, - Арахамія

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:15
Закон про подвійне громадянство не дозволить голосувати в двох країнах, - Арахамія Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Закон про подвійне громадянство, який мають намір прийняти в Україні, не дозволить голосувати в двох країнах. Людина повинна буде визначитися з центром життєвих інтересів і голосувати тільки в одній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За його словами, в законі про подвійне громадянство є кілька запобіжників. Перший полягає в тому, що люди, які мають російський паспорт, не можуть претендувати на україньский .

"Другий - людина повинна визначитися. Наприклад, громадянин США або Канади при отриманні українського паспорта має визначитися, за яку владу і де вона голосує. Якщо живе в США, то у неї буде український паспорт, але не буде можливості голосувати тут, тому що вона голосує за президента США і Сенат. Не може людина голосувати в двох країнах, так не працює. Там є так званий "принцип осілості". Якщо центр її життєвих інтересів тут, вона голосує тут, якщо там - то за владу там", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у світі 65 млн українців, і пообіцяв, що діаспора зможе отримати українські паспорти.

Детальніше читайте в матеріалі "Зеленський подав до Ради законопроекти про подвійне громадянство: що планується".

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Давид Арахамія
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