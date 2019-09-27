Закон о добровольном применении нацстандартов передали на подпись президенту

Документ завершает реформу технического регулирования, начатую еще в 2014 году
На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", который предусматривает переход на добровольное применение национальных стандартов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект ранее подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Так, документ завершает реформу технического регулирования, которая началась в 2014 году. Закон закрепляет добровольность применения национальных стандартов на территории Украины.
Напомним, парламент 20 сентября одобрил во втором чтении законопроект №1068.
Как писало РБК-Украина ранее, парламент 8 созыва принял во втором чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.
В частности, Министерству обороны Украины предоставляются полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа военной стандартизации. Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.