Рада одобрила закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минобороны получит право регулировать вопросы стандартизации, которая будет отвечать стандартам НАТО

Парламент принял во втором чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО. Документ поддержали 229 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, законом предусматривается дополнить закон "Об обороне Украины" новыми терминами: "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

В частности, Министерству обороны Украины предоставляются полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа военной стандартизации.

Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.

Добавим, ранее Кабинет министров подчеркивал, что необходимость принятия проекта закона №8370 связана с внешнеполитическим курсом Украины, который направлен на обретение членства в НАТО, поскольку странам-партнерам настоятельно рекомендуется применять политику НАТО по стандартизации.

Напомним, парламент 18 декабря 2018-го поддержал данный закон за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года замначальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий отмечал, что Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.