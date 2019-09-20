Рада приняла закон о добровольном применении национальных стандартов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ завершает реформу технического регулирования, начатую еще в 2014 году

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", который предусматривает переход на добровольное применение национальных стандартов, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовал 291 нардеп. Так, документ завершает реформу технического регулирования, которая началась в 2014 году. Закон закрепляет добровольность применения национальных стандартов на территории Украины.

Напомним, ранее парламент принял во втором чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, Министерству обороны Украины предоставляются полномочия по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определению органа военной стандартизации. Также вносятся изменения в закон "О стандартизации" о распространении сферы его действия на военные стандарты.

Отметим, в октябре прошлого года замначальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий отмечал, что Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.