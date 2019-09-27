Закон про добровільне застосування нацстандартів передали на підпис президенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1068 про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про стандартизацію", який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше підписав глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Так, документ завершує реформу технічного регулювання, яка почалася у 2014 році. Закон закріплює добровільність застосування національних стандартів на території України.

Нагадаємо, парламент 20 вересня схвалив у другому читанні законопроект №1068.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 8 скликання прийняв у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації. Також вносяться зміни до закону "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.