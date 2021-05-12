Закон о деолигархизации не заменит последовательной госполитики, - Рудык
После принятия закона о деолигархизации в Украине должны состояться институциональные изменения законодательства. Только таким образом государство создаст равные правила для всех.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в эфире "Еспресо".
Политик подчеркнула, что последовательная государственная политика не проводилась в Украине десятилетиями. Поэтому сегодня парламенту следует принять ряд нормативных актов, в которых будут закреплены равные права для всех граждан.
"К сожалению, принятие только одного закона не заменит последовательную государственную политику, которая годами не проводилась в стране. Уменьшить влияние олигархов на экономику и политику реально только с внесением изменений в Налоговый кодекс, а также в антимонопольное законодательство. Кроме того, сегодня актуально принять законодательство, регулирующее сферу медиа", - пояснила Кира Рудык.
Парламентарий отметила, что без комплексных изменений, закон о деолигархизации будет способствовать лишь переделу сфер интересов. А украинцы получат еще один популистский закон, который не несет никакой пользы.
"Закон о деолигархизации принесет результат только в комплексе со стратегией дальнейших изменений. Важно их направить не против и не в пользу кого-то конкретного. Иначе мы получим просто передел сфер интереса. Забрать у одних и отдать друзьям - это не деолигархизация. Поэтому без содержательного наполнения, этот закон может стать очередным популистским шагом о том, что что - то делается", - резюмировала она.
Напомним, РБК-Украина писало, что 15 апреля на заседании СНБО президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офиса президента и Антимонопольному комитету.
Ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид во время Киевского форума по безопасности назвал соблюдение законности главным требованием в процессе ограничение влияния олигархов. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и медиа.