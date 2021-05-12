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Закон про деолігархізацію не замінить послідовної держполітики, - Рудик

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 10:03
Закон про деолігархізацію не замінить послідовної держполітики, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Після ухвалення закону про деолігархізацію, в Україні мають відбутись інституційні зміни законодавства. Тільки у такий спосіб держава створить рівні правила для всіх.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик в ефірі "Еспресо".

Політик наголосила, що послідовна державна політика не проводилась в Україні десятиліттями. Тому сьогодні парламенту слід цілу ухвалити низку нормативних актів, в яких будуть закріплені рівні права для всіх громадян.

"На жаль, ухвалення лише одного закону не замінить послідовну державну політику, яка роками не проводилася в країні. Зменшити вплив олігархів на економіку та політику реально лише з внесенням змін у податковий кодекс, а також в антимонопольне законодавство. Окрім того, сьогодні актуально ухвалити законодавство, що регулюватиме сферу медіа", - пояснила Кіра Рудик.

Парламентар зазначила, що без комплексних змін, закон про деолігархізацію сприятиме лише переділу сфер інтересів. А українці отримають ще один популістський закон, який не несе ніякої користі.

"Закон про деолігархізацію принесе результат лише в комплексі зі стратегією подальших змін. Важливо їх спрямувати не проти та не на користь когось конкретного. Інакше ми отримаємо просто переділ сфер інтересу. Забрати в одних та віддати друзям - це не деолігархізація. Тому без змістовного наповнення, цей закон може стати черговим популістським кроком про те, що щось робиться", - резюмувала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 15 квітня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

Раніше екс-помічник Держсекретаря США, посол Деніел Фрід під час Київського безпекового форуму назвав дотримання законності головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Перш за все це стосується загрози перерозподілу бізнесу і медіа.

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