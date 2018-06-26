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Закон о Brexit вступил в силу в Британии

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:44
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Вопрос о границе с Северной Ирландией остается на повестке дня

Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу. Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Берков, сообщает ВВС.

Спикер сообщил депутатам, что законопроект о выходе из ЕС получил одобрение королевы. Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit.

Документ также отменит действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС. Этот документ определял, что европейское право имело преимущество над законами, принятыми в британском парламенте.

Законопроект вызвал жестокие дебаты в парламенте с многими попытками изменить его формулировку и внести поправки. Часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Следует отметить, что Брюссель и Лондон достигли прогресса в нескольких технических разделах переговоров о Brexit, но остаются серьезные разногласия в вопросе границы с Северной Ирландией.

Переговорщики пытаются найти решение, приемлемое для обеих сторон, чтобы избежать "жесткой границы" после Brexit.

Напомним, в Лондоне 100 тысяч человек в субботу, 23 июня, вышли на акции протеста в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Они требовали провести повторный референдум.

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Теги публикации: Brexit, Великобритания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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