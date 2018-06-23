В Лондоне из-за Brexit протестуют 100 тысяч британцев

Протестующие призывают к проведению нового референдума

В Лондоне 100 тысяч 100 тысяч человек в субботу, 23 июня, вышли на акции протеста в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Акция проходит во вторую годовщину референдума о Brexit, передает The Guardian.

Протестующие призывают к проведению нового референдума. В руках люди держат транспаранты с надписями "Люди голосуют".

"Мы должны решить, или после решения, которое будет формировать нашу жизнь в течение многих поколений, стране будет лучше или хуже", - заявил один из участников митинга.

Митингующие прошлись по улицам Лондона и собрались на Парламентской площади. Среди участников митинга заметили также бывшего советника экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер - Николя Маклина.

Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/solucionesGB)

Напомним, недавно стало известно, что правительство Великобритании выиграл важное голосование по Brexit. Так, правительство избежал поражения во время голосования в нижней палате парламента - Палате общин - по законопроекту, который давал парламентариям возможность блокировать соглашение относительно условий выхода страны из ЕС.