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В Лондоне из-за Brexit протестуют 100 тысяч британцев

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 20:13
Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/solucionesGB)
Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/solucionesGB)

Протестующие призывают к проведению нового референдума

В Лондоне 100 тысяч 100 тысяч человек в субботу, 23 июня, вышли на акции протеста в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Акция проходит во вторую годовщину референдума о Brexit, передает The Guardian.

Протестующие призывают к проведению нового референдума. В руках люди держат транспаранты с надписями "Люди голосуют".

"Мы должны решить, или после решения, которое будет формировать нашу жизнь в течение многих поколений, стране будет лучше или хуже", - заявил один из участников митинга.

Митингующие прошлись по улицам Лондона и собрались на Парламентской площади. Среди участников митинга заметили также бывшего советника экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер - Николя Маклина.

 

Фото: митинг в Лондоне (twitter.com/solucionesGB)

Напомним, недавно стало известно, что правительство Великобритании выиграл важное голосование по Brexit. Так, правительство избежал поражения во время голосования в нижней палате парламента - Палате общин - по законопроекту, который давал парламентариям возможность блокировать соглашение относительно условий выхода страны из ЕС.

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Теги публикации: Брексит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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