Закон про Brexit вступив в силу у Британії

Питання про кордоні з Північною Ірландією залишається на порядку денному

Урядовий закон про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу (The EU Withdrawal Act) вступив у силу. Про це оголосив спікер Палати громад Джон Берков, повідомляє ВВС.

Спікер повідомив депутатам, що законопроект про вихід з ЄС отримав схвалення королеви. Документ дозволяє переводити законодавства ЄС у законодавство Великобританії, щоб забезпечити плавність Brexit.

Документ також скасує дію Закону Європейських Співтовариств від 1972 року, за яким Британії прийняли в ЄС. Цей документ визначав, що європейське право мало перевагу над законами, прийнятими в британському парламенті.

Законопроект викликав жорстокі дебати в парламенті з багатьма спробами змінити його формулювання і внести поправки. Частина депутатів просувала можливість парламентського вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великобританії з ЄС.

Слід зазначити, що Брюссель і Лондон досягли прогресу в декількох технічних розділах переговорів про Brexit, але залишаються серйозні розбіжності в питанні кордону з Північною Ірландією.

Переговорники намагаються знайти рішення, прийнятне для обох сторін, щоб уникнути "жорсткої межі" після Brexit.

Нагадаємо, у Лондоні 100 тисяч людей у суботу, 23 червня, вийшли на акції протесту у зв'язку з виходом Великобританії зі складу Євросоюзу.

Вони вимагали провести повторний референдум.