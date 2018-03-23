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Интервью

Закон об Антикоррупционном суде Рада должна принять до мая, - Парубий

НовостиПолитика    23.03.2018 - 18:32
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Совету, возможно, придется выделить два дня на рассмотрение этого документа

Закон об Антикоррупционном суде Верховная рада (ВР) Украины должна принять до мая. Об этом сказал председатель парламенту Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

"До мая парламент должен принять этот закон. Это было, есть и будет одной из главных прерогатив для работы Верховной рады Украины, потому что этим законом мы фактически завершаем нашу антикоррупционную реформу, создав и НАБУ и САП, создав открытые доступы к различным фондам и различным ресурсам, введя е-декларирование. Теперь наша ключевая задача, чтобы независимые антикоррупционные органы могли отстаивать свои дела в антикоррупционном суде, у которого будет доверие и общества, и наших международных партнеров", - подчеркнул он.

Парубий не исключает, что работа и дискуссия по законопроекту об Антикоррупционном суд будет масштабным, и "возможно, придется выделить два дня на рассмотрение этого документа".

"По состоянию на сегодня профильный Комитет проработал до тысячи поправок к закону об антикоррупционном суд, и еще их будет примерно полторы тысячи", - отметил председатель парламента.

По его словам, законопроект будет представлен на рассмотрение парламента, как только Комитет завершит свою работу.

"Комитет должен провести ее очень профессионально, чтобы большинство дискуссий мы смогли снять еще на уровне Комитета, чтобы в сессионном зале мы смогли определиться и проголосовать фактически по ключевым вопросам", - сказал он.

Парубий добавил, что по нескольким вопросам, в частности, и по рекомендациям Венецианской Комиссии, в зале будет дискуссия и "придется принимать окончательное решение о самой философии и самой структуре Антикоррупционного суда".

Напомним, ранее Парубий отмечал, что законопроект об Антикоррупционном суде (АКС) может быть принят непосредственно перед Пасхой или в неделю после Пасхи.

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Теги публикации: Андрей Парубий, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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