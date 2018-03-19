Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Парубій розповів, коли може бути ухвалений законопроект про Антикорупційний суд

НовиниПолітика    19.03.2018 - 14:58
Фото: засідання ВР (Олександр Косарєв/УНІАН)
Фото: засідання ВР (Олександр Косарєв/УНІАН)

Поправки в закон були завершені в минулий четвер, 15 березня

Законопроект про Антикорупційний суд (АКС) може бути прийнятий безпосередньо перед Великоднем або у тиждень після Великодня. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Поправки в закон про Антикорупційний суд були завершені тільки в минулий четвер і я думаю, що комітет зможе невідкладно їх розглянути... Я сподіваюся, ми зможемо вийти на ухвалення закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет прийме рішення, або відразу в тиждень після Пасхи", - заявив Парубій.

За його словами, рішення буде залежати від того, наскільки кропіткою буде робота комітету.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що посли країн "Великої сімки" попросили Верховну раду залучити до роботи над змінами в законопроект про АКС експертів Венеціанської комісії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Тарута розповів про свої поправки в законопроект про Антикорупційний суд НАБУ проводило обшуки в робочому кабінеті Пімахової
Теги: законопроект, НАБУ
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top