Парубій розповів, коли може бути ухвалений законопроект про Антикорупційний суд

Законопроект про Антикорупційний суд (АКС) може бути прийнятий безпосередньо перед Великоднем або у тиждень після Великодня. Про це сьогодні на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Поправки в закон про Антикорупційний суд були завершені тільки в минулий четвер і я думаю, що комітет зможе невідкладно їх розглянути... Я сподіваюся, ми зможемо вийти на ухвалення закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет прийме рішення, або відразу в тиждень після Пасхи", - заявив Парубій.

За його словами, рішення буде залежати від того, наскільки кропіткою буде робота комітету.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що посли країн "Великої сімки" попросили Верховну раду залучити до роботи над змінами в законопроект про АКС експертів Венеціанської комісії.