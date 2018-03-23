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Закон про Антикорупційний суд Рада має ухвалити до травня, - Парубій

НовиниПолітика    23.03.2018 - 18:32
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Раді можливо доведеться виділити два дні на розгляд цього документу

Закон про Антикорупційний суд Верховна рада (ВР) України повинна ухвалити до травня. Про це сказав голова праламенту Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"До травня парламент повинен ухвалити цей закон. Це було, є і буде однією з найголовніших прерогатив для роботи Верховної ради України, бо цим законом ми фактично завершуємо нашу антикорупційну реформу, створивши і НАБУ, і САП, створивши відкриті доступи до різних фондів і різних ресурсів, запровадивши е-декларування. Тепер наше ключове завдання, щоб незалежні антикорупційні органи могли відстоювати свої справи в антикорупційному суді, до якого буде довіра і суспільства, і наших міжнародних партнерів", - підкреслив він.

Парубій не виключає, що робота і дискусія щодо законопроекту про Антикорупційний суд буде масштабною, і "можливо, доведеться виділити два дні на розгляд цього документу".

"Станом на сьогодні профільний Комітет опрацював до тисячі поправок до закону про антикорупційний суд, і ще їх буде приблизно півтори тисячі", - зазначив голова парламенту.

За його словами, законопроект буде подано на розгляд парламенту, як тільки Комітет завершить свою роботу.

"Комітет повинен провести її дуже професійно, фахово, щоб більшість дискусій ми змогли зняти ще на рівні Комітету, щоб у сесійній залі ми змогли визначатись і проголосувати фактично по ключових питаннях", - сказав він.

Парубій додав, що  по декількох питаннях, зокрема, і з рекомендацій Венеційської Комісії, в залі буде дискусія і "доведеться ухвалювати остаточне кінцеве рішення про саму філософію і саму структуру Антикорупційного суду".

Нагадаємо, раніше Парубій зазначав, що законопроект про Антикорупційний суд (АКС) може бути прийнятий безпосередньо перед Великоднем або у тиждень після Великодня. 

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Теги публікації: Андрій Парубій, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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