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В заключній заяві саміту НАТО немає графіка вступу України до Альянсу, - голова МЗС Угорщини

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 12:26
В заключній заяві саміту НАТО немає графіка вступу України до Альянсу, - голова МЗС Угорщини Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У заключній заяві саміту НАТО у Вільнюсі не вказано конкретний графік вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання повідомляє, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що в запропонованій заключній заяві саміту НАТО у Вільнюсі немає конкретного графіка вступу України до Альянсу.

При цьому жодних додаткових деталей Reuters не наводить.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що текст комюніке Альянсу щодо України буде оприлюднено сьогодні. Раніше він зазначав, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту. При цьому він не сказав, чи отримає Україна запрошення до НАТО.

Зазначимо, що Україна хоче отримати запрошення до вступу під час саміту. При цьому країна розуміє, що повноправним членом Альянсу може стати лише після закінчення війни з Росією.

Окрім того, вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ для України.

До того ж, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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