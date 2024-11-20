Закликав до знищення України. Російського актора Машкова заочно засудили до 10 років
Російського актора Володимира Машкова засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Він закликав знищити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ та Офіс генерального прокурора.
Як розповіли в СБУ, завдяки доказовій базі Машков отримав 10 років позбавлення волі заочно. Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 метрів квадратних в елітному районі на узбережжі Одеси.
"Оскільки зловмисник переховується в РФ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", - сказано у повідомленні.
Варто нагадати, що Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів, які часто виступають на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України. Зокрема, у грудні 2023 року його було призначено співголовою "виборчого штабу" російського диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента РФ.
У той період Машков їздив по Росії і тимчасово захоплених регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував окупаційні угруповання країни-агресора.
Він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Машкова винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 210 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни).
Що відомо про Машкова?
Раніше ми писали, що весною 2023 року СБУ повідомила Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами вже скеровано до суду.
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