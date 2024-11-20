Призывал к уничтожению Украины. Российского актера Машкова заочно приговорили к 10 годам
Российский актер Владимир Машков приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Он призвал уничтожить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и Офис генерального прокурора.
Как рассказали в СБУ, благодаря доказательной базе Машков получил 10 лет лишения свободы заочно. Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 квадратных метров в элитном районе на побережье Одессы.
"Поскольку злоумышленник скрывается в РФ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", - говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что Машков входит в пул кремлевских пропагандистов, часто выступающих на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины. В частности, в декабре 2023 года он был назначен сопредседателем "избирательного штаба" российского диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента РФ.
В тот период Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.
Он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Что известно о Машкове?
Ранее мы писали, что весной 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.
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