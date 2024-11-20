ua en ru
Ср, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Призывал к уничтожению Украины. Российского актера Машкова заочно приговорили к 10 годам

Среда 20 ноября 2024 16:30
UA EN RU
Призывал к уничтожению Украины. Российского актера Машкова заочно приговорили к 10 годам Фото: российский актер Владимир Машков (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский актер Владимир Машков приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Он призвал уничтожить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ и Офис генерального прокурора.

Как рассказали в СБУ, благодаря доказательной базе Машков получил 10 лет лишения свободы заочно. Также у злоумышленника конфискована квартира площадью 100 квадратных метров в элитном районе на побережье Одессы.

"Поскольку злоумышленник скрывается в РФ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Машков входит в пул кремлевских пропагандистов, часто выступающих на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины. В частности, в декабре 2023 года он был назначен сопредседателем "избирательного штаба" российского диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента РФ.

В тот период Машков ездил по России и временно захваченным регионам Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.

Он призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Что известно о Машкове?

Ранее мы писали, что весной 2023 года СБУ сообщила Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт по этим фактам уже направлен в суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Суд Офис Генпрокурора
NEWS
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте