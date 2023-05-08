Їздив на окуповані території та героїзував окупантів: російський актор Машков отримав підозру

Служба безпеки повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який виправдовує збройну агресію РФ проти України та героїзує злочини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що Машков входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ. Після початку повномасштабної війни він неодноразово виступав на підтримку загарбників під час масових заходів за участю Путіна.

Окрім того, Машков на власному Telegram-каналі та сторінці в Instagram із загальною аудиторією понад 200 тисяч підписників регулярно героїзує воєнні злочини окупантів.

Так, актор у своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу РФ.

До того ж Машков незаконно приїжджав до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку війни.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля.

Правоохоронці повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі Машков перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.