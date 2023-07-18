ua ru
Вт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закликав вбивати українських дітей. СБУ повідомила про нову підозру екс-директору Russia Today

Новость на русском →
Вівторок 18 липня 2023 12:59
Закликав вбивати українських дітей. СБУ повідомила про нову підозру екс-директору Russia Today Фото: Антон Кузнєцов-Красовський (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки повідомила про нову підозру колишньому директору з мовлення російського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми Кузнєцов-Красовський публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today та на власних каналах російського пропагандиста в Youtube і Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Справа Кузнєцова-Красовського

Ще з лютого 2022 року пропагандист публічно підтримував агресію Росії проти України, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу.

У зв'язку з цим суд заочно засудив Кузнєцова-Красовського до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Russia Today пропагандист
NEWS
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
Збито 6 ракет та десятки дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію