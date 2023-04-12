Закликав до "поділу" України. Затримано пропагандиста Медведчука

"Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука. Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у Москві", - йдеться в повідомленні.

Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах. У 2020 році він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення злочинець був у Хмельницькому і звідти поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.

Під час обшуків в домівці у Хмельницькому виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).