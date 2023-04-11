СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука
Служба безпеки України оголосила в розшук дружину зрадника Віктора Медведчука, Оксану Марченко.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Як сказано в повідомленні, Марченко оголошено в розшук за ст.110-2 ч.3 - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".
Там також вказано, що вона є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем - Солом'янський район Києва.
Фото: СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала окупаційні війська. Дружині Медведчука оголосили підозру.
Також суд наклав арешт на майно дружини Віктора Медведчука на 5,6 млрд гривень.
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