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СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 21:38
СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Фото: Оксана Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України оголосила в розшук дружину зрадника Віктора Медведчука, Оксану Марченко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як сказано в повідомленні, Марченко оголошено в розшук за ст.110-2 ч.3 - "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Там також вказано, що вона є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем - Солом'янський район Києва.

СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука

Фото: СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала окупаційні війська. Дружині Медведчука оголосили підозру.

Також суд наклав арешт на майно дружини Віктора Медведчука на 5,6 млрд гривень.

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