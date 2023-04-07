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"Політологу" Медведчука, який переховується у Криму, повідомили про підозру

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Крим, П'ятниця 07 квітня 2023 16:21
"Політологу" Медведчука, який переховується у Криму, повідомили про підозру Фото: "політолог" Медведчука Олександр Лазарєв (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення "політолог" Олександр Лазарєв входив до кола публічних псевдоекспертів, які працювали на проросійських політиків Медведчука, Мураєва та Шарія.

"Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.Для цього був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today" ,- йдеться в повідомленні.

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною". Після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон.

В СБУ зазначили, що згодом він прибув в тимчасово окуповним Крим та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що Служба безпеки викрила 9 колаборантів, серед них депутати ОПЗЖ.

Також нагадаємо, суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд гривень.

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Віктор Медведчук Служба безпеки України
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