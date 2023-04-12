Призывал к "разделению" Украины. Задержан пропагандист Медведчука

"Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в круг политических пиарщиков, работавших на Медведчука. Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве", - говорится в сообщении.

Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. В 2020 году он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения преступник был в Хмельницком и распространял оттуда публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах.

Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

В ходе обысков дома злоумышленника в Хмельницком обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).