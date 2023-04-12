RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Призывал к "разделению" Украины. Задержан пропагандист Медведчука

Фото: СБУ задержала пропагандиста Медведчука (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины задержала пропагандиста пророссийского политика Виктора Медведчука в Хмельницком. Он помогал агрессору в войне и призвал "поделить" Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в круг политических пиарщиков, работавших на Медведчука. Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве", - говорится в сообщении.

Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах. В 2020 году он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

После начала полномасштабного вторжения преступник был в Хмельницком и распространял оттуда публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах.

Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

В ходе обысков дома злоумышленника в Хмельницком обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Напомним, СБУ объявила в розыск жену предателя-Медведчука.

Также ранее мы писали о том, что на прошлой неделе скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука сообщили о подозрении

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукСлужба безопасности Украины