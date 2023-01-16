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Закликав до підтримки окупантів. У Хмельницькій області СБУ викрила прихильника Шарія

Фото: СБУ викрила прихильника Шарія, який закликав до підтримки окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів у результаті слідчо-оперативних дій у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовладдя", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини росіян.

Крім цього, закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади. Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Росії псевдодержавні установи.

Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.

Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України.

У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що правоохоронцям вдалося встановити імена військових армії РФ, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Також раніше ми писали, що в Україні відкрили кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Він особисто брав участь у бойових діях на Донбасі та закликав вбивати українців.

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