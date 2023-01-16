Закликав до підтримки окупантів. У Хмельницькій області СБУ викрила прихильника Шарія

Служба безпеки затримала ще одного поплічника російських окупантів у результаті слідчо-оперативних дій у Хмельницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Зловмисником виявився місцевий житель, який позиціонував себе як представник прокремлівського руху "народовладдя", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини росіян.
Крім цього, закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади. Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Росії псевдодержавні установи.
Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах. Як першоджерело для наповнення інтернет-ресурсів використовував Ютуб-канал ворожого пропагандиста Шарія, якому Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді.
Такими діями провокатор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в області і тим самим допомагав агресору у війні проти України.
У разі захоплення регіону він планував отримати від російських загарбників "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації.
Повідомляється, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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